إيران تسجل 124 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 3160 حالة، بعد تسجيل 124 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 50 ألفاً و 468 حالة بعد تسجيل 2875 حالة إصابة جديدة.

وكشف أن 3956 من المصابين في حالة حرجة.

كما أعلن أن 16 ألفاً و711 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).