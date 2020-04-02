كورونا حول العالم.. الإصابات 940 ألفاً والوفيات تتجاوز 47 ألفاً

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات اقترب من 940 ألفاً حتى صباح اليوم الخميس.
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 936 ألفاً حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 195 ألفاً. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 47 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.
وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 215 ألف حالة إصابة و5011 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 111 ألف حالة إصابة و13155 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81554 حالة إصابة و3312 حالة وفاة.
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