كورونا.. نصف مليون مصاب في أوربا و48 في المائة من الوفايات العالمية سجلت بإيطاليا وإسبانيا وحدهما

أحصت دول العالم ما يقرب من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشاره انطلاقا من الصين، مطلع العام الجاري، فيما قارب عدد الوفايات 50 ألفا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات على المستوى العالمي، حتى الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي، أزيد من 953 ألف إصابة، موزعة على 187 دولة، ومنطقة مختلفة، فيما بلغ عدد الوفايات 48 ألفا و451.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة إلى حدود اللحظة بأزيد من 216 ألف إصابة مع 5149 حالة وفاة.

أما إيطاليا، البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفايات، فسجلت 110 ألف إصابة، مقابل 13155 حالة وفاة، وفي إسبانيا 104 آلاف إصابة مع 10 آلاف حالة وفاة.

ويشكل مجموع عدد الوفايات المسجلة في كل من إيطاليا، وإسبانيا وحدهما حوالي 48 في المائة من تلك المسجلة على الصعيد العالمي.

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أما في الصين، فاستقر عدد الإصابات في 81 ألفا و554 حالة، مع 3312 حالة وفاة.

ولاتزال دول أوربا الأكثر تضررا من انتشار الوباء، حيث أحصت دول القارة، اليوم الخميس أكثر من 500 ألف حالة إصابة.

وتشهد كل من إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا تسارعا في معدلات الإصابة بالفيروس، على الرغم من إجراءات الإغلاق، والحجر الصحي، الذي اتخذته غالبية الدول.

ومع 508271 إصابة على الأقل بينها 34571 وفاة، تعد أوربا القارة الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19.