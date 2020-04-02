مؤسسة للتعليم الخصوصي تعفي آباء التلاميذ من واجبات شهري أبريل الجاري وماي المقبل

قررت مؤسسة للتعليم الخاص في مدينة أكادير إعفاء أسر التلاميذ المنتسبين إليها من تكاليف الدراسة، المتعلقة بالشهرين الجاري، والمقبل، في ضوء الأزمة الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وما كان لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية.

وأعلن الناجي شكري، مدير مؤسسة أدرار للتعليم الخصوصي في أكادير، على حسابه في فايسبوك، أن مؤسسته، قد قررت، في إطار مساهمتها في المجهود التضامني الوطني لمواجهة التأثيرات الاجتماعية، والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وللتخفيف من انعكاساتها السلبية على الأسر، إعفاء كافة آباء، وأمهات، وأولياء التلاميذ، والتلميذات، من واجبات التمدرس لشهري أبريل الجاري، وماي المقبل.

ولقيت الخطوة إشادة واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استحضروا في المقابل، ما أسموه جشع باقي مؤسسات التعليم الخصوصي، التي كانت قد سارعت إلى مطالبة رئيس الحكومة بداية الأزمة بالاستفادة من صندوق تدبير الجائحة، بداعي تأثر مؤسساتهم بحالة الطوارئ الصحية، قبل أن يتراجعوا عن ذلك.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت، في وقت سابق، شهر مارس الماضي، تعليق الدراسة داخل الأقسام بالمؤسسات العمومية والخاصة، مع تفعيلها عن طريق القنوات التلفزية، ووسائط الأنترنيت، إلى حين إشعار آخر، ضمن مساعي الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،