المغربي فرانش مونتانا وتهمة الاعتداء الجنسي.. عارضة للأزياء هي المشتكية

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، أخيرا، أن مشتكية الفنان المغربي، فرانش مونتانا، التي اتهمته بالتحرش، والاعتداء الجنسي، هي عارضة للأزياء.

وأكدت التقارير أن من تقدمت بالشكاية للسلطات في لوس أنجلوس، هي عارضة أزياء، بعدما لم تكن هويتها معروفة في بداية تتبع الإعلام للموضوع.

ونشرت التقارير، سابقا، أن مونتانا يدعو الفتيات، منذ مدة طويلة إلى استوديو التسجيل، الذي يملكه، أو يلتقي بهن في الملاهي الليلية، ليستدرجهن بعدها إلى منزله، ويمنحهن المخدرات للسيطرة عليهن.

وأبلغت عارضة الأزياء السلطات أن مونتانا يخذر الفتيات بالممنوعات دون معرفتهن، ليتمكن من الاعتداء عليهن جنسيا، حسب أقوالها.

وأفادت تقارير صحفية أن فرانش مونتانا، ومحاميه يلتزمان الصمت حيال التهم الموجهة إليه إلى حدود الساعة.