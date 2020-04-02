عاجل.. تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا بالمغرب.. حصيلة الوفيات: 40 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن استقرار عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب في 676 حالة، حتى الساعة الواحدة ظهرا، بينما ارتفع عدد الوفيات المسجلة حتى الآن، إلى 40 وفاة، بعد تسجيل وفاة جديدة صباح اليوم، مقابل شفاء 29 شخصا.
وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2726 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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