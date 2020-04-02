"رايتس ووتش" تدين تمييز السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومان رايس ووتش)، اليوم الخميس، بيانًا أدانت به إجراءات وصفتها بـ"التمييزية" تنتهجها بلديات عديدة في لبنان بحق اللاجئين السورييين، في تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وتقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بأكثر من 1,5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعيش معظمهم في أوضاع معيشية صعبة ويعولون على المساعدات الدولية.

وأفادت هيون رايتس ووتش في بيان أن "21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيودًا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة كورونا".

واعتبرت أن ذلك "يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد"، مشيرة إلى أن لاجئين سوريين أعربوا "عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى".

ومنذ بداية شهر آذار/ مارس، فرضت ثماني بلديات على الأقل، وفق المنظمة، "حظر تجوّل يقيّد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة" حتى قبل أن تفرض الحكومة اللبنانية حظرًا للتجول على الصعيد الوطني في إطار إجراءات متصاعدة تتخذها منذ الشهر الماضي.

وأشارت المنظمة إلى بلدية بريتال في بعلبك شرقي لبنان على سبيل المثال التي سمحت للسوريين بالتجول "بين الساعة التاسعة صباحًا والواحدة ظهرًا فقط"، مهددة بأن المخالفين "قد يواجهون إجراءات قانونية وقد تتم مصادرة وثائقهم الثبوتية".

أما بلدية كفرحبو شمالي لبنان، ففرضت حظرًا للتجوّل على اللاجئين السوريين من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى السابعة صباحًا. ومنعت بلدية دار بعشتار في الشمال أيضًا "السوريين من مغادرة منازلهم أو استقبال زائرين، بدون أي استثناء".

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ومنذ منتصف آذار/ مارس، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءًا من الطلب من المواطنين البقاء في منازلهم وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى فرض حظر تجول تام ليلًا. وقد سجل لبنان حتى الآن 494 إصابة بالفيروس و16 وفاة.

وقالت نادية هاردمان من "هيومن رايتس ووتش"، إن "الفيروس لا يميّز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج".

وأشارت المنظمة إلى أن "18 بلدية على الأقل في منطقة البقاع حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيودًا غير حظر التجوّل استهدفت اللاجئين فقط"، فقد طلبت بلدية بر الياس "تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية" فيها.

وليست هذه الإجراءات بجديدة في لبنان، إذ أن بلديات عدة فرضت خلال السنوات الماضية قيودًا مشددة على اللاجئين السوريين لا سيما حظر التجول. وفرض عليهم أحيانا تنظيف الشوارع، بينما تعرضت منازلهم لمداهمات ليست دائما مبررة.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه "على الحكومة اللبنانية إبلاغ اللاجئين السوريين بوضوح بأنهم قادرون على الحصول على الرعاية الصحية بدون أي عقاب في حال شعروا بأي عوارض تشبه عوارض فيروس كورونا المستجد، حتى لو لم تكن لديهم إقامة صالحة أو أي وثائق أخرى".

ومع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء حملات توعية في المخيمات وتوزيع مواد التنظيف.