بيانات رسمية: 144% ارتفاعا في العجز التجاري التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، الخميس، أن العجز التجاري للبلاد اتسع 143.8% إلى 5.28 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، وفقا لما يسمى بنظام التجارة الخاص.



وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت 1.88% إلى 17.96 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات 17.99% إلى 12.68 مليار دولار في مارس/آذار الماضي، وفقا لنظام التجارة الخاص.

وهبطت الليرة التركية في التعاملات المبكرة، الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2018، لمتوسط 6.72 ليرة/دولار واحد.

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ووفق بيانات البنك المركزي التركي، تراجع سعر صرف الليرة التركية في التعاملات المبكرة الخميس، إلى 6.723 ليرة أمام الدولار الأمريكي، نزولا من 6.69 ليرة في ختام جلسة الأربعاء الماضي، وفق البيانات الرسمية على موقعه الإلكتروني.

وتتحضر الأسواق التركية بفعل هبوط الليرة إلى ارتفاع وتيرة طلب النقد الأجنبي من البنوك ومحال الصرافة، لتجنب خسائر أكبر في ودائع العملات بالعملة المحلية، التي تآكلت بفعل هبوطها أمام الدولار الأمريكي.

إلا أن تراجع صناعة السياحة في البلاد المصنفة من أكبر ثلاثة مصادر للنقد الأجنبي محليا، تمهد لحدوث أزمة شح في الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي لدى القطاع المصرفي، ما يدفع البنك المركزي لتكرار تجربة أغسطس 2018، بتقليل تداول الدولار في السوق وتشجيع العملاء على تداول الليرة.

يأتي ذلك، بينما شهد الاقتصاد التركي خلال 2019 والربع الأول 2020، مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقرارا.