15 ألف جندي ألماني يشاركون في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ السعودية نيوز

يستعد 15 ألف عنصر من الجيش الألماني لمساعدة الولايات والبلديات في جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة للمساعدة في مكافحة الوباء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.

وقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".

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وأضافت "بخلاف ذلك فإننا نعاني بالطبع مثل الجميع حاليا من أنه لا يمكننا ملاحقة الاحتياج لأقنعة طبية حاليا، مثلا بمعدل كاف كما أن الأفراد المختصين محدودون".

وأشارت الوزيرة إلى أن طلبات المساعدة المقدمة من الولايات تعد لهذا السبب أمرا صعبا، لأن هناك قصورا في هذه المواد وفي الأفراد المطلوبة لهذه المهام، كما أن ثمة قصور أيضا في هذه المتطلبات داخل مستشفيات الجيش.

يذكر أن الجيش الألماني بدأ قبل أسبوعين تقريبا توريد معدات مثل كمامات ومعاطف طبية إلى منطقة هاينسبرج بولاية شمال الراين-فيستفاليا، وهي المنطقة الأكثر تضررا من أزمة انتشار وباء كورونا وكانت قد طلبت المساعدة بالفعل.

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 73522 حالة والوفيات إلى 872.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6156 عن الأربعاء، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140 حالة.