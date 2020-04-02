الأمن التونسي يحبط عملية إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، إفشال عملية إرهابية بجبال القصرين غربي البلاد.



وذكرت وزارة الداخلية في بيان، اطلعت عليه "العين الإخبارية" أن "عملية الإفشال تمت بعد أن حاول أحد المتواطئين تزويد العناصر الإرهابية ببعض الملابس والأزياء وكمية مهمة من مادة الأمونيتر التي يتم استخدامها لصناعة المتفجرات".

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في هذه الأثناء، قالت مصادر أمنية وفقا لـ"العين الإخبارية" إن القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب وعناصر الجيش التونسي يقومان بعملية تمشيط لمختلف الجبال الواقعة على الحدود التونسية الجزائرية.

كما تقوم قوات الأمن بعمليات مراقبة جوية بالمروحيات لتعقب مخابئ الإرهابيين وأماكن وجودهم.

ووفق مراقبين، تعد الجبال الغربية لتونس (الشعانبي والسلوم وسمامة)، أبرز الأماكن التي تتحصن داخلها الجماعات المسلحة منذ سنة 2012، وتتخذها كتائب إرهابية مثل "جند الخلافة " و"عقبة بن نافع" قواعد لتحضير هجماتها.

وكانت الداخلية التونسية تمكنت، الثلاثاء، من إحباط عملية إرهابية كانت ستستهدف مؤسسات وحيوية بالبلاد خلال شهر رمضان المقبل.