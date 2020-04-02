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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: الدبلوماسية الإماراتية في الخارج تولت مسؤوليتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
أبوظبي - الخليج 365
قالت صحيفة خليجية، ان الدبلوماسية الإماراتية تحظى برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة في الدولة، التي لا تنفك عن توجيه الإرشادات والنصائح للدبلوماسيين، ومتابعة عملهم في بعثاتهم بالخارج.
وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" أن الدبلوماسية الإماراتية أظهرت كفاءة استثنائية عالية، منذ اندلاع أزمة فيروس "كورونا"، وأدت المهام المنوطة بها في مختلف دول العالم على أعلى مستوى من المهنية، وكان تعاملها في كل مكان على مستوى الحدث، وجاءت عند حسن ظن القيادة والجميع، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في اجتماعه مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، ومجموعة من السفراء وغرفة العمليات بوزارة الخارجية، حيث قال سموه: "كوادرنا الدبلوماسية أظهرت كفاءة استثنائية.. وتعاملهم كان على مستوى الحدث من ناحية الاستباقية والاستعداد الكامل لكافة الظروف.. لهم كل التقدير من كل الوطن".
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الإماراتية في الخارج تولت مسؤوليتها، وقامت بمهامها على أكمل وجه، خاصة في إرجاع أغلب طلابنا ومواطنينا في الخارج لأرض الدولة، والذي تم بكل سلامة وسلاسة، ومَن بقي منهم لظروف استثنائية هم محل رعاية مستمرة من ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج.
وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أرسل رسالة للعالم قال فيها: "رسالتنا لجميع دول العالم: نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين.. والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحي واقتصادي وسياسي مختلفة وسريعة.. ومواكبة لأحداث يمكن أن تشل حركة العالم في أسابيع".
واختتمت افتتاحيتها بقولها :" هكذا هي الإمارات ودبلوماسيتها، وهذا هو نهجها في التعاون والتكاتف مع كل دول العالم في السراء والضراء".
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