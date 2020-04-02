وزير التربية يعلن خطوات إعداد بحث طلاب الإبتدائية والإعدادية.. ويكشف طريقة التقييم.. ويحدد موعد جدول المشروعات

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات إعداد بحث لطلاب الصفوف من الثالث الإبتدائي حتى الثالث الإعدادي، بعد إلغاء امتحاناتهم، عقب قرار توقف الدراسة، كإجراء وقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير عبر مقطع فيديو مصور:" لو أخدنا درس فى الصف الأول الإعدادى وهو بعنوان": أثر المناخ فى حياتنا" كنموذج " تحت هذا العنوان يتم طرح بعض الأسئلة التى تكون إجاباتها مستوحاة من المواد الدراسية المختلفة، فمثلا لو ربطنا هذا العنوان بالرياضيات" هنقول: اجمع بعض الأرقام الإحصائية المعبرة عن نسبة التلوث وأثرها على الكرة الأرضية وضع هذه الأرقام فى شكل بيانى وطبقها على مصر، فالطالب فى هذه الحالة يبحث عن الأرقام من خلال منصة التعلم، ولو ربطنا هذا العنوان وهو المناخ فى حياتنا بمادة الدراسات" على الطالب أن يتخيل نفسه فى رحلة نيلية من أسوان إلى دمياط ما هى الأقاليم التى مررت بها أثناء الرحلة، وتخيل نفسك فى رحلة إلى الفضاء، فهذا مثل بسيط على نوعية المشروعات متعددة التخصصات.

وكشف شوقي عن تفاصيل المشروع البحثى الذى سيعد شرطا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى) إلى السنة التعليمية التالية.

وأوضح، أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثى واحد فقط (متعدد التخصصات) فى كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020، وسيتم مراعاة اختيار الموضوعات بالنسبة لأعمار الطلبة من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بما يتناسب مع أعمارهم.

وأشار الوزير إلى أن عناصر المشروع البحثى تتكون من: "العنوان، المقدمة، متن الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع"، وسيكتب الطالب الكود الخاص به على المشروع الذي سيقوم بعمله.

طريقة تقييم البحث

وأوضح الوزير أن طريقة تقييم المشروع بـ" مقبول أو غير مقبول" فقط ولا يوجد درجات بالأرقام، مضيفا: "لو تضمن البحث 10 عناصر وحصل الطالب على 5 علامات صح على كل عنصر سيكون المشروع جيد ومقبول والبحث ليس مقلق".

Advertisements

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، إنه مهم أن يذكر الطالب المرجع الذى يستند عليه فى البحث، بأن يقول حصلت على المعلومة من منصة التعلم أو كتاب كذا ويذكر اسم الكتاب، والفكرة هى صياغة البحث من خلال المراجع ونتعلم من المراجع دون أن ننقلها "كوبى - بايست"، موضحا أن هناك فرق فى المشاريع يراعى الفئة العمرية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ترغب فى أن يكون البحث بشكل إلكترونى أى يتم رفع البحث الورقى الذى يقوم به بعض الطلاب على منصة التعلم، لأن معلم الفصل لن يقوم بتصحيح البحث لأن من وضع المشروع هى الوزارة والقائمة التى يتم توفيرها يوم 9 إبريل الجارى، بها 5 مشاريع للسبع سنوات الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بإجمالى 35 مشروعا كل سنة لها 5 مشروعات تختار منهم، والوزارة ستقوم بتوزيع المشروعات على المعلمين بمعدل 2 أو 3 معلمين للنظر فى المشروع لتقييمه عبارة عن مقبول او غير مقبول، ودور معلم الفصل سيكون فى المشروع إرشادى من خلال التواصل مع المعلمين، قائلا: التعلم فى المشروع هو قيام الطالب بعمل المشروع بنفسه لإعداد المشروع وصياغة أرائهم.

موعد جدول المشروعات البحثية للطلاب

وأكد وزير التعليم أنه بالنسبة لطالب الصف الثالث الابتدائي فسوف يكون شكل البحث مناسب لسنه من حيث شكل السؤال والبحث المطلوب منه.

وأوضح شوقي أنه يوم الأحد ٥ أبريل سوف ينشر فيديو توضيحي لعمل المشروع البحثي من الألف إلي الياء، ويوم الخميس ٩ أبريل سوف يتم إعلان جدول المشروعات، وسوف يتم نشره عبر موقع الوزارة وجميع المواقع وكذلك سوف ينشر مطبوعا بالجرائد القومية.

رابط فيديو الوزير: