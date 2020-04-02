قرار من السيسي بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

كتب: ضياء السقا نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل رقم (2) لاتفاق تنفيذ المنحة المُوقع بتاريخ 17/4/2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8/10/2019. وتهدف المنحة إلى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بشكل يعمل على تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية وتحسين جودة الحياة من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لعدد كبير من الوحدات فى المناطق الفقيرة والمهمشة ودعم وإصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستدامة.



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