الصايغ: للأسف لبنان على موعدٍ قريب مع انفجارٍ اجتماعي كبير

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "وجود صراع محاصصة على ​التعيينات​ في المراكز المالية، وخلاف يعطّل ​التشكيلات القضائية​ المُستقلة، وغيابُ الحلول المتعلّقة بأداء ​المصارف​ تجاه المودعين، وخطّةٌ مجهولة معلومة لن توقف النزف في ​قطاع الكهرباء​، وعجزٌ عن التفاهم على برنامج إصلاح مالي واقتصادي يُشارك فيه ​صندوق النقد الدولي​، أضِف إلى ذلك كله تداعيات فايروس ​كورونا​ وما يُخطط له من ​مساعدات​ لن يكون توزيعها أقل كيدية، وللأسف أنّ ​لبنان​ على موعدٍ قريب مع انفجارٍ اجتماعي كبير". إضغط للمزيد

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