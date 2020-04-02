جمعية تجار صيدا وضواحيها أطلقت مبادرة لمساعدة العاملين في القطاع التجاري

أعلنت ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ في بيان، أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا طارئا في مقر الجمعية برئاسة ​علي الشريف​، خصص "لتدارس أوضاع القطاع التجاري في المدينة والجوار والعاملين فيه في ظل استمرار ​الأزمة​ الناجمة عن تفشي ​فيروس كورونا​ وتداعياتها على الوضع الإقتصادي المتأزم اساسا وعلى الأوضاع المعيشية للمواطنين ومن ضمنهم التجار والعاملون في القطاع التجاري من موظفين وأجراء".



وأشارت إلى أنه "أمام تمديد حال التعبئة العامة في ضوء استمرار خطر تفشي وباء ​الكورونا​، وبالتالي اضطرار المؤسسات والمحال التجارية للإقفال اسبوعين آخرين، التزاما بالقرار وحرصا على ​السلامة العامة​، تداول المجتمعون في إمكانية إطلاق مبادرة من الجمعية تجاه الموظفين والأجراء والعاملين في القطاع التجاري لمساعدتهم على مواجهة هذه الظروف المعيشية البالغة الصعوبة، حيث حظيت هذه الفكرة بإجماع مجلس الإدارة وتقرر البدء بتنفيذها فورا من خلال آلية محددة لدعمهم تتيح للزملاء التجار المساهمة في هذه المبادرة".

ودعت "التجار في المدينة الى تزويدنا بمعلومات عن اسم المؤسسة وعدد الموظفين لديها على أرقام ​الهاتف​ او "الواتس اب" التالية: 03/386898، 03/404246، 71/814849​​​​​​​، 03/466496"، ​​​​كما دعتهم إلى "أوسع حملة تضامن وتكافل في ما بينهم تجاه قطاعهم والعاملين فيه في هذه الأزمة غير المسبوقة في ​تاريخ لبنان​، على أمل ان نتمكن من اجتيازها على خير ويستعيد هذا البلد سلامته وعافيته".

