طعمة: لتتوقف الحملات والتصعيد السياسي على كل المستويات لأن المرض لا يرحم

اعتبر عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​نعمة طعمة​، في بيان، أنّ "التعبير عن الرأي من سمات الديمقراطية وحق مكتسب لأي مواطن أن يبدي ما يجول في خاطره، وهذا ما يميّز ​لبنان​ منذ فجر ​الاستقلال​"، مشيراً إلى أنّ "بعض الحملات التي تستهدف الإعلام والإعلاميين في هذه الظروف الاستثنائية التي تحيط بلبنان و​العالم​ بأسره جراء تفشي وباء ​الكورونا​ إنّما هي في غير محلها، لأنّ التضامن بين كل اللبنانيين أمر أساسي لمواجهة هذا الوباء والتضرّع إلى الله ليحمي لبنان من كل مكروه، ناهيك أنّ الناس تعيش في أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة ما قبل كورونا وخلالها".

وأمل طعمة أن "تتوقف الحملات والتصعيد السياسي على كل المستويات ولا سيما تلك التي تطاول بعض الإعلاميين دون وجه طائل، وأن تنصب الجهود كافة من أجل مساعدة كل ​العائلات المحتاجة​ دون الغرق في حملات لا تجدي نفعاً ولا تصب لصالح أي جهة لأنّ جميع اللبنانيين في مركب واحد والمرض لا يرحم هذه الجهة وتلك أو ​طائفة​ دون الأخرى، فهذا أملنا ورجاؤنا".