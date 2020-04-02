مفتشو وزارة الاقتصاد تابعوا جولاتهم في عكار تأكيد للالتزام بالاسعار

تابع مفتشو ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد​ جولاتهم الميدانية في مناطق عكارية عدة للتاكد من ​سلامة الغذاء​ والالتزام ب​الاسعار​ وضبط المخالفات، حيث قامت المفتشة امال الحاج بحملة تفتيش على معظم المحال التجارية في بلدة البيره ونطاقها البلدي بمؤازرة من شرطة البلدية، للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار من قبل التجار وقد وجهت انذارات لبعضها لعدم وجود فواتير رسمية، وأمهلت الحاج أصحاب هذه المتاجر مدة اسبوع لتأمين الفواتير وفي حال عدم الالتزام ستنظم في حقهم ​محاضر ضبط​.

وكلف رئيس البلديه محمد وهبي ​الشرطة​ البلديه بدوام المراقبة والتعاون مع المواطنين لجهة التبليغ عن التلاعب بلائحة الأسعار ليصار الى وضع حد للمتلاعبين من قبل وزارة الاقتصاد وفق القوانين النافذه، لافتاً إلى أن "بلدية البيره رفعت أسماء طلاب من ابناء البلده الى وزارة الاقتصاد انهوا دراستهم بتخصص مراقب صحي من خلال المبادره التي أطلقها رئيس جمعية تجار عكار ابراهيم الضهر لزوم حاجة الوزاره الى متطوعين بهذا الاختصاص في عكار ليمارسوا مهمة مفتشين من دون مقابل ويتم من خلالهم تغطية كل مناطق المحافظة".

