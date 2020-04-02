غرفة عمليات الكوارث بالجنوب رفعت تدابيرها العملية لمواجهة كورونا

أعلنت لجنة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة ​لبنان​ الحنوبي، انها استكملت تنفيذ استراتجيتها العملية المتزامنة مع قرارات ​مجلس الوزراء​ في مواجهة مخاطر تفشي الوباء، والتي تمثلت بسلسلة من الاجراءات والتدابير نفذت بتوجيهات رئيسها محافظ لبنان الجنوبي ​منصور ضو​ لمواجهة الوباء.

وأشارت اللجنة الى انها بدأت استراتيجيتها "بحلقات التوعية والارشاد للموظفين والمواطنين في المحافظة مرورا بمرحلة التعقيم لمختلف مكاتب الادارات العاملة في مبنى ​سرايا صيدا​، انتقالا إلى فرض اجراء فحص الحرارة للموظفين والمواطنين الوافدين اليها، التزاما بشروط ​وزارة الصحة​ من جهة ومكافحة مخاطر تفشي الوباء على صعيد المحافظة والحد من انتشاره من جهة أخرى، وصولا الى رفع وتيرة تدابيرها العملية استنادا لوزارتي الصحة والداخلية لمواكبة تصاعد حدة أزمة انتشار الوباء والعمل على احتوائه، والتي فعل على إثرها المحافظ ضو عمل غرفة عمليات اللجنة واستنفر فرقها اللوجستية والإدارية والبلدية للعمل مع ​الصليب الاحمر اللبناني​ والقائمقاميات واتحادات البلديات والبلديات والقطاع الأهلي والجمعيات، على تأمين كافة المعلومات المتعلقة بالموارد والامكانات المتاحة، لمتابعة وتقصي حالات المواطنين الإيجابية بوباء كورونا خارج ​المستشفيات​ والمخالطين لهم على صعيد المحافظة، لا سيما في ​مدينة صيدا​ والجوار، والعمل على تأمين اماكن العزل المنزلي وفق الشروط الصحية المطلوبة، وتوفير الحاجات الحياتية اليومية الغذائية والطبية للتأكد من التزام المرضى بالعزل التام داخل المنزل وفقا للاصول المتبعة من قبل وزارة الصحة".