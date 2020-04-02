النشرة: مواطن في صيدا حاول إحراق نفسه بعد تحرير محضر ضبط بحقه

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المواطن (س.ع) حاول احراق نفسه، وسط ساحة "النجمة" في صيدا، على خلفية تحرير ​محضر ضبط​، لانه قام بافتتاح محله في بلدة ​عين الدلب​ – شرق صيدا لتحصيل قوت يومه، مخالفا بذلك قرار "التعبئة العامة" وحالة الطوارىء الصحية، وقد تدخلت على الفور ​القوى الامنية​ وشرطة ​بلدية صيدا​ وحالت دون اضرام النار في نفسه احتجاجا.

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