عمدة شؤون عبر الحدود بالحزب السوري القومي: قرار الحكومة بفتح المطار أمام المغتربين أمر جيد

أكدت عمدة شؤون عبر الحدود في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ متابعتها "أوضاع أبناء شعبنا في ​الاغتراب​ من خلال فروع الحزب المنتشرة في دول ​العالم​، وتشديدها على ضرورة اتباع كل اجراءات ​الوقاية​ لمواجهة فايروس ​كورونا​".

ونوهت العمدة بـ"الدور الذي تؤديه الفروع الحزبية في الاغتراب، إن لجهة الحملات التي تدعو إلى التقيّد باجراءات الوقاية، أم لجهة المساعدات التي تقدمها، ورأت أن هذه المهام التي يتنكبها القوميون الاجتماعيون في الاغتراب، هي جزء من واجبهم القومي"، معتبرة أن "قرار ​الحكومة اللبنانية​ بفتح ​مطار بيروت​ أمام المغتربين اللبنانيين و​الطلاب​ الراغبين بالعودة، أمر جيد، والمطلوب اتخاذ كافة التدابير لتسريع هذه العودة، وفقاً للقواعد والاجراءات الصحية المتبعة".