جمعية الصناعيين: نطالب بدعم مشروع وزير الصناعة للدولار الصناعي

أعلنت ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل، في بيان، عن "تأييدها ودعمها الكاملين لمشروع وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ الذي رفعه الى ​مجلس الوزراء​ المتمثل ب​الدولار​ الصناعي والذي يهدف الى خدمة القطاع الانتاجي بما يؤمن ثبات سعر الصرف لزوم الحركة الصناعية استناداً الى السعر الرسمي والسعر المحدد بتعميم حاكم ​مصرف لبنان​ لسعر صرف الدولار لدى الصيارفة".

واعتبر الجميّل أن "أهمية المشروع أنه يتضمن سلة اجراءات متكاملة، وهي إعادة جدولة الديون المصرفية للصناعيين بتمديد مهل الإيفاء، خفض نسب الفوائد على ​القروض​ المصرفية بأسرع وقت ممكن، إقرار وتشريع دولار صناعي بسعر 2000 ليرة وفقا لمعايير محددة، وإزاء كل ما مر به القطاع الصناعي من صعوبات ومشاكل على مختلف الصعد في السنوات الماضية وصولاً الى أزمة ​كورونا​، والتي أصابته بشكل مباشر بأضرار فادحة، فإننا نطالب بأن تتوسع هذه الاجراءات لتكون أكثر فعالية وتأثيرا وتحقق الأهداف المرجوة منها".

ولفت جميل الى انه "بالنسبة لجدولة الديون، فإن جمعية الصناعيين إذ رحبت بتعميم حاكم مصرف لبنان القاضي بجدولة مستحقات آذار ونيسان وايار لدى ​المصارف​ للشركات والافراد بفائدة صفر خلال مدة 5 سنوات، تدعو المصارف الى الاستجابة لمقتضيات هذا التعميم والإسراع في تنفيذه"، داعياً الى "إعداد آلية لمعالجة الديون المتراكمة خصوصا بعد استفحال الازمة الاقتصادية والمالية في البلد وان يتم تمديد آجالها لفترة طويلة".