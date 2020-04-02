الصحة المغربية: تسجيل 22 إصابة جديدة بالكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​، عبر بوابتها الرسمية الخاصة بوضع تفشي كورونا، عن "تسجيل 22 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في البلاد إلى 676"، مشيرة الى ان "39 شخصاً توفوا حتى الآن في البلاد إثر إصابتهم بالفيروس، وعدد المتعافين بلغ حتى الآن 29 شخصاً، موضحة ان "الفحوصات الطبية كشفت حتى الآن عدم إصابة 2726 شخصا في البلاد بالفيروس".

هذا وتتصدر ​الدار البيضاء​ قائمة المناطق المغربية الأكثر تضررا بالفيروس حيث سجلت 188 إصابة، تليها مراكش- آسفي 126 والرباط- سلا - ​القنيطرة​ 114 وفاس - مكناس 110، ولم تسجل إصابات بكورونا حتى الآن في جهة الداخلة - واد الذهب".