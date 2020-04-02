كتلة الوفاء للمقاومة: الحكومة تتخذ افضل الاجراءات وبأقل كلفة للتصدّي للمواجهات التي نعيشها

أعلنت ​كتلة الوفاء للمقاومة​، في بيان، ان "​الحكومة​ الراهنة تتخذ افضل الاجراءات الممكنة وبأقل كلفة للتصدّي للمواجهات التي يعيشها ​لبنان​ وهذا شهدناه في مواجهتها ازمة ​فيروس كورونا​، وهي تتحسّس وجع اللبنانيين وتبادر رغم الضائقة المالية لمساعدة الأسر الأشد فقراً".

ولفتت الكتلة الى "ضرورة ضمان وحماية أموال المودعين وضبط الفلتان الممنهج لسعر صرف الدولار وتنظيم آلية السحوبات التي تحفظ الكرامات".