دياب للصحافيين: حوالي 3 آلاف سجين سيستفيدون من آلية وزارة العدل للخروج من السجن

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في دردشة مع الصحافيين، في القصر الجمهوري ان "حوالي 3 آلاف سجين سيستفيدون من آلية وزارة العدل للخروج من السجن".
واضاف: "في حال تبين أن نسبة عالية من المغتربين العائدين الى لبنان مصابين بفيروس كورونا سنوقف الرحلات".
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