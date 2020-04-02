دياب للصحافيين: حوالي 3 آلاف سجين سيستفيدون من آلية وزارة العدل للخروج من السجن

أعلن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في دردشة مع الصحافيين، في القصر الجمهوري ان "حوالي 3 آلاف سجين سيستفيدون من آلية ​وزارة العدل​ للخروج من ​السجن​".

واضاف: "في حال تبين أن نسبة عالية من المغتربين العائدين الى لبنان مصابين بفيروس كورونا سنوقف الرحلات".