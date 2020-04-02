وفاة طبيب لبناني عالج مرضى فيروس الكورونا في البرازيل

توفي الطبيب المغترب جورج عنتر في ​البرازيل​ من جراء إصابته ب​فيروس كورونا​ خلال عمله في ​مستشفيات​ سان باولو، وهو طبيب نسائي، ابن بلدة الدكوة في ​البقاع الغربي​، في العقد السادس من العمر، وكان يعمل في علاج مرضى ​الكورونا​ وانقاذ ارواح المصابين بهذا الفيروس".

هذا وأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، خلال ​مؤتمر صحفي​، إنها سجلت 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عددها الإجمالي إلى 6836 حالة"، مشيرة الى ان "39 حالة وفاة أخرى تم تسجيلها، وهو ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 240".