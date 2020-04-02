الصحة العالمية: الوضع بسوريا خطير بخصوص الكورونا لأنها قبلة لزيارة المراقد الدينية

أعلن ممثل ​منظمة الصحة العالمية​ في ​سوريا​ ان "الوضع في سوريا خطير بخصوص ​فيروس كورونا​ لأنها قبلة لزيارة المراقد الدينية". هذا واعلنت ​وزارة الصحة السورية، في وقت سابق، في بيان،عن "تسجيل حالة وفاة ثانية ب​فيروس كورونا​، وهي واحدة من الحالات الـ 9 المسجلة في سوريا، ليصبح عدد الحالات المسجلة 10 توفي منهم شخصان، وسط اجراءات مشددة تقوم ​الدولة​ باتباعها للحد من انتشار الفيروس".

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