شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تثمن قرار الآثار إعفاء الكافيتريات والبازارات من دفع الإيجارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تأييدها لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بإعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات لحين انقضاء أزمة المواجهة مع فيروس كورونا وعودة الحركة السياحية.

وقال النائب عمرو صدقى، رئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هذا القرار مهم لتخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على أصحاب الكافايتيرات والبازارات، معلنا تأييد ودعم اللجنة لمطالب غرفة المحال والسلع السياحية بـ6 محافظات بإعفاء محال السلع والبازارات من القيمة الإيجارية دعما للغرفة لحين تجاوز أزمة توقف النشاط بسبب الإجراءات الاحترازية للدولة من انتشار فيروس كورونا وما تسببت فيه من ركود سياحى عالمى ومحلى، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب من الفنادق والقرى السياحية والمولات والمحلات الإعفاء من القيمة الإيجاريةأاو تخفيضها لحين انتهاء الأزمة من أجل أن تحافظ تلك المحال على العاملين بها.

وأشاد النائب عمرو صدقى بتجاوب عدد من أصحاب الفنادق بمحافظة جنوب سيناء مع مبادرة المحافظة بتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجرى المحلات والبازارات، موجها التحية والتقدير إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على قراره بتخفيض القيمة الإيجارية التى تم التعاقد بها مع المحافظة إلى 25% فقط ابتداءً من أول شهر أبريل الجارى ولمدة 3 شهور للتخفيف عن كاهل المستأجرين، مشيدا بتجاوب رجال الأعمال والاستثمار بجنوب سيناء واستجابتهم لمحافظ جنوب سيناء بتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجريهم.