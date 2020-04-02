ترامب يستغل "الوقت المناسب": تريليونا دولار بعد التريليونين

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وكتب ترامب على تويتر "مع تدني معدلات الفوائد في الولايات المتحدة إلى الصفر، هذا هو الوقت المناسب لإقرار قانون طال انتظاره منذ عقود للبنية التحتية".
وأضاف أن مشروع القانون يجب "أن يكون كبيراً جداً وجريئاً جداً، بقيمة تريليوني دولار، وأن يتركّز فقط على خلق الوظائف وإعادة بناء البنية التحتية التي كانت يوماً ما عظيمة".
ترامب يتراجع عن خطة فتح الاقتصاد في منتصف أبريل وسط تحذيرات بشأن كورونا
مقدم بواسطة: رويترز
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ترامب يتراجع عن خطة فتح الاقتصاد في منتصف أبريل وسط تحذيرات بشأن كورونا
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ولطالما دعا ترامب الى الإنفاق على الطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية الأساسية، المهملة منذ فترة طويلة.
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ويأتي اقتراحه الأخير بعد أسبوع من توقيعه على مشروع قانون إنقاذ اقتصادي بقيمة تريليوني دولار أيضاً، لمدّ يد العون إلى الشركات الكبيرة والصغيرة التي تضرّرت من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكان الجمهوريون متخوفين من أيّ مشروع قانون ضخم للبنية التحتية بعكس الديموقراطيين. وتكتسب هذه الفكرة زخماً مع ارتفاع معدلات البطالة وتحذير خبراء اقتصاديين من أن العديد من الشركات ستواجه صعوبة في التقاط أنفاسها بسرعة حتّ بعد تلاشي خطر الوباء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.