ترامب يستغل "الوقت المناسب": تريليونا دولار بعد التريليونين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب.. مبادرة جريئة في زمن ترامب.. مبادرة جريئة في زمن كورونا

وكتب ترامب على تويتر "مع تدني معدلات الفوائد في الولايات المتحدة إلى الصفر، هذا هو الوقت المناسب لإقرار قانون طال انتظاره منذ عقود للبنية التحتية".

وأضاف أن مشروع القانون يجب "أن يكون كبيراً جداً وجريئاً جداً، بقيمة تريليوني دولار، وأن يتركّز فقط على خلق الوظائف وإعادة بناء البنية التحتية التي كانت يوماً ما عظيمة".

ترامب يتراجع عن خطة فتح الاقتصاد في منتصف أبريل وسط تحذيرات بشأن كورونا

مقدم بواسطة: رويترز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي طوكيو تطبق حظرا على التدخين في المطاعم والحانات ببداية إبريل نيسان لليوم الأخير يمكن للمدخنين في طوكيو إشعال سجائرهم داخل المطاعم والحانات، مع بدء تطبيق إحدى أكثر المدن الصديقة للسجائر في العالم قرارا لمكافحة التدخين بدءا من الأربعاء الأول من أبريل نيسان، وهو قرار تأتي فيه اليابان متأخرة عن بلدان عدة في جهودها للحد من تعاطي التبغ. Reuters

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الاتحاد الأوروبي يحذر المجر من تقويض الديمقراطية بقوانين مكافحة كورونا حذرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المجر يوم الثلاثاء من أن إجراءات الطوارئ التي تبنتها الحكومات لمكافحة أزمة فيروس كورونا ينبغي ألا تقوض الديمقراطية. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان ترامب يتراجع عن خطة فتح الاقتصاد في منتصف أبريل وسط تحذيرات بشأن كورونا Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ولطالما دعا ترامب الى الإنفاق على الطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية الأساسية، المهملة منذ فترة طويلة.

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ويأتي اقتراحه الأخير بعد أسبوع من توقيعه على مشروع قانون إنقاذ اقتصادي بقيمة تريليوني دولار أيضاً، لمدّ يد العون إلى الشركات الكبيرة والصغيرة التي تضرّرت من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الجمهوريون متخوفين من أيّ مشروع قانون ضخم للبنية التحتية بعكس الديموقراطيين. وتكتسب هذه الفكرة زخماً مع ارتفاع معدلات البطالة وتحذير خبراء اقتصاديين من أن العديد من الشركات ستواجه صعوبة في التقاط أنفاسها بسرعة حتّ بعد تلاشي خطر الوباء.