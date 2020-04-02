حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا بتطوان.. سيدة تبلغ من العمر 68 سنة

غادرت قبل قليل، حالة أخرى من المصابين بفيروس كورونا المستجد، مستشفى تطوان، بعد تعافيها من الوباء.

وقالت مصادر إن الأمر يتعلق بدكتورة، كانت قد ثبتت إصابتها هي وزوجها الطبيب، بعد عودتهما من إسبانيا، قبل 12 يوما.

الطبيبة التي تعافت اليوم، تبلغ من العمر 68 سنة، وسجلت من بين الحالات التي تجاوبت بشكل سريع مع بروتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن آخر حصيلة أعلنت عليها وزارة الصة صباح اليوم الخميس، تشير إلى تعافي 29 شخص من الفيروس، فيما وصل عدد المصابين إلى 676 حالة، بعد تسجيل 22 حالة جديدة، واستقر عدد الوفيات المسجلة حتى الآن، في 39 وفاة.