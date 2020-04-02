كورونا تصل إلى أزيلال.. إصابة طبيب بالفيروس

علم “اليوم 24” أن أحد الأطباء في مدينة أزيلال أصيب بفيروس كورونا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة، في حديثه مع “اليوم 24″، إن إصابة الطبيب تأكدت، مساء أمس الأربعاء، بعد إخضاعه للتحاليل المخبرية، التي جاءت إيجابية.

وأضاف المصدر ذاته أن الطبيب يخضع للعلاج مباشرة بعد تأكد إصابته بالفيروس.

يشار إلى أن إصابة الطبيب تعد أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة أزيلال.