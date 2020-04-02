نجم غناء يواجه عقوبة بعدما ادعى إصابته بكورونا في فاتح أبريل

يواجه نجم موسيقى البوب في كوريا الجنوبية، كيم جايجونغ، عقوبة في بلده، بعدما نشر على تطبيق “أنستغرام” منشورا ادعى فيه أنه يرقد في المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يوضح أن ما ذلك ليس إلا “كذبة أبريل”.

وادعى كيم جايجونغ إصابته بالفيروس نتيحة تجاهله تحذيرات الحكومة، وعدم الاهتمام بطرق الوقاية، غير أنه عاد لاحقا ليوضح أن الأمر مجرد مزحة، أراد بها زيادة التوعية بالفيروس، باستغلال بداية أبريل، المعروفة بالمزاح عبر إشاعات كاذبة.

ودخلت مؤسسة حكومية على الخط، وهي المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ليوضح أن ما قام به الفنان الكوري يعتبر نشرا لمعلومات كاذبة مغلوطة، وسيقوم البحث بشكل أدق لمعرفة ما لزم فعله في حقه.

وحذف المغني الكوري الجنوبي التدوينة، بعد أن كانت نتائجها سلبية عليه، إذ نال سخطا واسعا بين الجمهور، الذي عبر 1.9 مليون شخص منهم، عن رفضه للمزاح بهذه الطريقة، عبر التفاعل بـ”عدم الاعجاب” .