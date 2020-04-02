الحركة الأسيرة تواجه كورونا: إجراءات وقائية داخل المعتقلات والبوسطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتهت جلسة تفاهمات عُقدت صباح اليوم، الخميس، بين ممثلي الأسرى في معتقل النقب وإدارة السجن، بتعهد إدارة المعتقل بالبدء بتطبيق بعض الإجراءات الوقائية في أقسام معتقل النقب، وتعميمها بعد ذلك على بقية الأقسام في السجون، وذلك لمنع تفشي وباء كورونا بين الأسرى، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأوضحت الهيئة أنه منذ فترة شرع الأسرى بتنفيذ خطوات تصعيدية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام في عدة سجون مركزية من بينها سجن النقب، وذلك ردا على عدم قيام إدارة معتقلات الاحتلال باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك شرعت إدارة معتقل النقب برش الأقسام في المعتقل وتعقيمها.

وأضافت أنه خلال جلسة اليوم تعهدت إدارة معتقل النقب بالبدء بتعقيم عربات "البوسطة"، والقيام بحجر أي أسير يجري اعتقاله حديثا بشكل احترازي لمدة 14 يوما قبل إدخاله للأقسام، كما وتطرقت التفاهمات إلى اتفاق يقضي بأن يكون فحص النوافذ للأسرى والذي يجري مرتين خلال اليوم، بحيث يكون الفحص الأول من داخل الغرف، والثاني من الخارج دون دخول السجانين للأقسام، وذلك لمنع اختلاط الأسرى بالسجانين قدر الإمكان.

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وفي سياق آخر، أشارت هيئة الأسرى إلى أنه بعد التأكد من إصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بفيروس كوفيد 19، والذي كان قد أفرج عنه يوم الثلاثاء الماضي من معتقل "عوفر"، أقدمت سلطات الاحتلال على التشكيك برواية وزارة الصحة الفلسطينية بشأن إصابة المحرر صرصور، مدعية بأنه لا يوجد إصابات بين صفوف الأسرى، رغم تأكديها في وقت سابق على تسجيل حالات بين سجانين ومحققين.

ولفتت الهيئة إلى أن "إدارة معتقل ‘عوفر‘ تواصل انتهاكها للأسرى بشكل صارخ، وعدا عن مماطلتها بتنفيذ إجراءات وقائية داخل الأقسام منعا لتفشي الفيروس، فإنها تعمد على تنفيذ حملة تنقلات للأسرى بين أقسام المعتقل، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاك الأسرى بالسجانين واختلاطهم بهم، حيث أن السجانين معرضين للإصابة بالفيروس بسبب احتكاكهم بالمحيط الخارجي، لا سيما وأن حالات الإصابة بالفيروس تزداد بشكل كبير داخل إسرائيل".

وناشدت هيئة الأسرى منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والقانونية بـ"ضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة بشكل فعلي، التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف المعتقلين وبالتالي إنقاذ حياتهم".