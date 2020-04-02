بايرن ميونخ يغرّم لاعبه جيروم بواتينغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غرّم نادي بيارن ميونيخ الألماني، لاعبه جيروم بواتينغ، بسبب مخالفته قيود الإرشادات الوقائية من فيروس كورونا والتي تلزمه بالحجر الصحي، بعد أن غادر العاصمة البافارية "من دون إذن".

وبحسب شبكة "تي في أو"، غادر المدافع البالغ من العمر 31 عامًا مدينة ميونيخ إلى لايبزيغ لزيارة ابنه المريض وقد تعرض في طريق العودة إلى حادث سير لم يصب فيه بأي أذى.

وأصدر النادي البافاري بيانا أكد فيه أن "مدافع بايرن، جيروم بواتنغ غادر ميونيخ بالأمس من دون إذن من النادي". وتابع "لقد قام بواتنغ بمخالفة قوانين النادي بالابتعاد مسافة كبيرة بعيدا عن منزله".

وأوضح أن "هذه القواعد الإرشادية تنظم سلوك لاعبي بايرن ميونيخ في الوضع الحالي وتتماشى مع التعليمات الحكومية بشأن الحد من التنقل والمتعلقة بالإرشادات الصحية".

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ولم يكشف بايرن ميونيخ عن قيمة الغرامة لكنه أكد بانه سيتم التبرع بالمبلغ إلى مستشفيات محلية.

واعترف بواتنغ بارتكابه خطأ وصرح لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار "أعي تماما بأني ارتكبت خطأ من خلال عدم إعلامي النادي لقيامي بهذه الزيارة، لكن في تلك اللحظة كنت افكر فقط بابني".

وأضاف أنه "لم يكن في حالة صحية جيدة. عندما يتصل ابن بوالده، فالطبع لا أتردد في تلبية طلبه بغض النظر في أي وقت من اليوم".