"آسوس" تصدر حاسوبا بشاشتين خصيصا للألعاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "آسوس" (ASUS) عن حاسوبها الجديد الرائد الذي يحمل اسم (ROG Zephyrus Duo 15)، الذي يأتي بشاشتين المخصصة للألعاب دون التضحية بالأداء العالي المعتاد من أجهزة (ROG).

وقالت شركة "آسوس" إن هذا هو أول حاسب محمول مزدوج الشاشة مصمم خصيصًا للألعاب، ويعمل (ROG Zephyrus Duo 15) مثل أجهزة الحاسب المحمولة ذات الشاشة المزدوجة السابقة من "آسوس"، إذ هناك شاشة رئيسية بقياس 15.6 إنشًا التي يمكن أن تأتي إما بدقة( 4K UHD) مع معدل تحديث 60 هيرتز أو بدقة 1080×1920 بيكسل بمعدل تحديث 300 هيرتز، ويمكن شراء هذا الحاسوب في الأول من شهر حزيران/ يونيو مقابل 3700 دولارًا.

وتعمل الشاشة الأخرى (ScreenPad Plus) تعمل باللمس مدمجة في النصف العلوي من لوحة المفاتيح بقياس 14.1 إنشًا وبتردد 60 هيرتز مع دقة 3840×1100 بيكسل، وترفع الحافة العلوية للشاشة عن لوحة المفاتيح بزاوية 13 درجة، حتى تكون كلتا الشاشتين في مجال رؤية المستخدم بشكل مريح أثناء الاستخدام

وأوضحت "آسوس" أنها دخلت في شراكة مع المطورين لإنشاء محتوى بواجهات وعناصر تحكم تتناسب مع الشاشة المزدوجة، كما دخلت في شراكة مع "أدوبي" (Adobe) من أجل تطوير أدوات صناعة محتوى خاصة.

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ويحتوي حاسوب (ROG Zephyrus Duo 15) على بطارية بقدرة 90 واط ساعي تُشحن عبر منفذ (USB-C) الذي يدعم (Thunderbolt 3)، ويشمل الطراز الأكثر تكلفة شاشة بدقة 4K UHD ومعالج (Core i9-10980HK) و 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و2 تيرابايت من مساحة التخزين (RAID) ووبطاقة الرسومات (NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER).

ويشمل الحاسوب البالغ سعره 3500 دولارًا على معالج (Core i9-10980HK)، وبطاقة الرسومات (NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER)، لكن بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 غيغابايت و 1 تيرابايت من مساحة التخزين (PCIe)، بينما يتضمن الحاسب البالغ سعره 3000 دولارًا معالج (Core i7-10875H) و 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول .

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