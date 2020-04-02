شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تبدأ المرحلة الأولى لإختبار لقاحات لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية اليوم الخميس إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا فيما تنضم إلى سباق عالمي لوقف الجائحة.

وبدأت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية تجارب ما قبل المرحلة السريرية، والتي تشمل حقن قوارض بلقاحين محتملين، في منشأتها للأمن البيولوجي بالقرب من ملبورن.

وقال روب جرينفيل مدير الصحة في المنظمة لرويترز إن اختبار المرحلة الأولى سيستغرق نحو ثلاثة أشهر مضيفا أن أي لقاح ينتج بعد هذه المرحلة لن يكون متاحا للجمهور قبل أواخر العام المقبل.

وأضاف جرينفيل في مقابلة عبر سكايب من ملبورن "ما زال يحدونا الأمل في أننا سنطرح لقاحا للمستهلكين خلال 18 شهرا... قد يتغير هذا بالطبع. هناك الكثير من التحديات التقنية التي يتعين علينا التغلب عليها".

Advertisements

وذكر أن العلماء يعملون بوتيرة "مذهلة"، ووصلوا إلى تجارب ما قبل المرحلة السريرية خلال نحو ثمانية أسابيع، في عملية تستغرق عادة ما يصل إلى عامين.

وقال "هذه هي السرعة التي (يعملون بها) في الوقت الراهن".

وقال جرينفيل إنه يتوقع أن تبدأ تجربة أحد اللقاحين على البشر في وقت لاحق هذا الشهر أو أوائل الشهر المقبل.