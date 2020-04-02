شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة برلين: لا تزال هناك أسابيع صعبة بانتظارنا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مولر اليوم الخميس في مجلس النواب المحلي بالولاية: "إننا نرى أن حدوث العدوى في مدينتنا من النوع الذي يسمح لنظامنا الصحي بالصمود لخطوة أخرى... ولكن يتعين علي أن أقول صراحة أننا لم نصل لقمة الجبل بعد. لا تزال هناك أسابيع صعبة بانتظارنا".
ولهذا السبب أكد عمدة برلين أنه لا يمكن لمجلس الشيوخ تخفيف حظر الاتصال حاليا، ولكنه أشار إلى أنه سيتم تمديده إلى 19 نيسان/أبريل الجاري.
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