شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية لإيطاليا: خذلناكم ولكننا تغيرنا والان نبدء بالتفاصيل

أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الخميس بأن الاتحاد الأوروبي فشل في دعم إيطليا في الأيام الأولى من أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) ولكنها أصرت على أنه يغير طرقه الآن.

وكتبت في عمود في صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "يجب الاعتراف بأنه، في الأيام الأولى من الأزمة، وفي ظل الحاجة إلى استجابة أوروبية مشتركة، لم يفكر الكثيرون سوى في مشاكلهم الخاصة في الديار".

وغضب الإيطاليون من رفض مبدئي من جانب فرنسا وألمانيا بتزويد البلاد بأجهزة وقائية. وإيطاليا هي الدولة التي تشهد أسوأ تفشيا للفيروس في العالم.

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زاد شعور الهجر في إيطاليا حيث وصلت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 13 ألف، عندما قاومت ألمانيا وهولندا الدعوات بآلية ديون أوروبية مشتركة.

ويمكن لما يطلق عليها "سندات كورونا" أن تساعد في خفض نقات الاقتراض الإيطالية وتسهيل الحصول على أموال.

وكتبت فون دير لاين: "في السياق ذاته غيرت أوروبا الوتيرة"، بدون الإشارة إلى سندات كورونا أو إلى أي استجابة مالية محتملة قيد الدراسة: آلية الاستقرار الأوروبية وهي صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو.

أرسلت نحو 25 دولة أوروبية الآن ملايين من الكمامات إلى إيطاليا وإسبانيا، بحسب فون دير لاين، مضيفة أن التكتل سوف ينشئ صندوقا بقيمة ما يصل إلى مئة مليار يورو (3ر109 مليار دولار) لتمويل أجور الموظفين الذين جرى خفض ساعات عملهم.