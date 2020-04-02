26 وفاة بكورونا و6092 إصابة في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 6092 والوفيات إلى 26 حالة.



وأفادت مستشفيات إسرائيلية بوفاة 5 إسرائيليين بالفيروس في أقل من 24 ساعة، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26 حالة.

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وتظهر معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص 501 إصابة منذ صباح الأربعاء، وهو رقم مرتفع مقارنة مع معدل الإصابات اليومية خلال آخر 3 أسابيع.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن عدد المصابين وصل إلى 6092 إصابة بينهم 96 في حالة حرجة و129 في حالة متوسطة والباقين في حالة طفيفة، مشيرة إلى شفاء 226 مريضا من الفيروس.

ولفتت إلى أن 663 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات و3128 يتلقون العلاج في منازلهم و700 في فنادق مخصصة للعلاج.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإصابات تتركز في "تجمعات المتدينين" في القدس الغربية ومدينة بني براك.