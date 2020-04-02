حفلات الشرفات تكافح "كورونا" والملل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دفع العزل المنزلي الذي فُرض على الملايين في مختلف أنحاء العالم كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، الناس إلى الخروج إلى شرفات المنازل لإحياء حفلات موسيقية شعبية.
الملل والخوف من الفيروس القاتل، الذي ظهر في الصين لأول مرة في نهاية ديسمبر/كانون الأول، كانا الدافع وراء الخروج إلى الشرفات بالآلات الموسيقية لعزف الألحان وبعث الأمل في النفوس.
وباتت الشرفات خلال الأسابيع الماضية منصّة للسعادة والابتهاج وكسر حاجز الخوف، منها يغنّي الناس ويعزفون ويصفقون أيضا للأطباء، لدورهم الكبير في التصدي للوباء.
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