برج خليفة يدعم حملة "شكرا خط دفاعنا الأول" الإماراتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضاء برج خليفة بدبي بوسم ‏⁧‫#شكرا_خط_دفاعنا_الأول،⁩ في مبادرة منه لدعم أبطال المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجّه برج خليفة الشكر لأبطال المجتمع من أطباء وشرطة ودفاع مدني وفرق تعقيم ومعلمين ومراسلين صحفيين وفرق النقل والمواصلات وممرضين وغيرهم من أبطال خط الدفاع الأول.



وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى التصدي لفيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لمنع تفشيه، بما يحافظ على سلامة جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات.

وحظيت إجراءاتها وخطواتها المدروسة في هذا الصدد بإشادة كبيرة من المجتمع الدولي، وإقرار منظمة الصحة العالمية التي أثنت على كفاءة المنظومة الصحية في الإمارات في التعامل مع المشكلة، والتحرك بسرعة للحيلولة دون تفشي الفيروس، من خلال اتخاذ تدابير عدة لحماية المجتمع الإماراتي، باذلة جهودا استثنائية في هذا الخصوص.