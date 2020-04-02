محمد بن راشد: العالم يحتاج منظومة تعاون متطورة بعد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العالم يحتاج إلى منظومة تعاون متطورة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، مشددا على أن التكاتف والتعاون يجعلان العالم أقوى في مواجهة (كوفيد-19).

وقال في رسالة مصورة وجهها إلى دول العالم "نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين، والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون مختلفة ومتطورة وسريعة".

وأضاف بعد اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات وعدد من سفراء الدولة بالخارج عبر تقنية الفيديو "جهود وزارة الخارجية وكوادرنا الدبلوماسية محل تقدير".



واختتم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نرسل رسالة للعالم عبر كوادرنا الدبلوماسية بأننا ندعم أي جهود دولية مشتركة وأي تعاون عالمي، لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية لهذا الوباء على البشرية".

