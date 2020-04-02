شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء 4 حالات إضافية من كورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 341 حالة، بعد تعافي 4 حالات جديدة.

Advertisements وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم تسجيل 66 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد. وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المخالطين لهذه الحالات، وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة، كما تقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة.

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