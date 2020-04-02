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شفاء 4 حالات إضافية من كورونا في البحرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

شفاء 4 حالات إضافية من كورونا في البحرين

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، ارتفاع حالات الشفاء من إلى 341 حالة، بعد تعافي 4 حالات جديدة.

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وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم تسجيل 66 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، تعود للعمال الوافدين بمنطقة سلماباد.

 

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المخالطين لهذه الحالات، وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة، كما تقرر تمديد إقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة.

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