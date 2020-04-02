شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 500 ألف إصابة بفيروس كورونا في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت أوروبا أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا، أي أكثر من نصف إجمالي الإصابات في العالم، حسب تعداد لوكالة "فرانس برس"، الخميس.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا 508271 إصابة، بينها 34571 وفاة، وبذلك تعد أوروبا القارة الأكثر تأثرا بوباء كوفيد-19. Advertisements وفي العالم تم رسميا تسجيل 940815 حالة و47863 وفاة. وباتت إيطاليا (13155 وفاة) وإسبانيا (10003) مع أكثر من 100 ألف إصابة لكل بلد، هما الدولتان الأوروبيتان الأكثر تضررا بالفيروس. ولا تكشف الحالات المسجلة سوى جزء من الإصابات الفعلية لأن العديد من البلدان لم تعد تجري الفحص إلا على الأفراد الذين يدخلون المستشفى للعلاج.

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