شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في ماليزيا وإندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت ماليزيا، الخميس، 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3116، وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا.



وأعلنت وزارة الصحة الماليزية عن 5 وفيات بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 50 حالة وفاة.

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وفي إندونيسيا، أكد المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو تسجيل 113 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1790 إصابة.

كما أعلن عن 13 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليصل المجموع إلى 170، بينما تعافى 112 شخصا حتى الآن.