التعليم تعلن موعد جدول المشروعات البحثية للطلاب

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. طارق شوقي أنه بالنسبة لطالب الصف الثالث الابتدائي فسوف يكون شكل البحث مناسب لسنه من حيث شكل السؤال والبحث المطلوب منه.
وأوضح شوقي انه يوم الأحد ٥ أبريل سوف ينشر فيديو توضيحي لعمل المشروع البحثي من الألف إلي الياء، ويوم الخميس ٩ أبريل سوف يتم إعلان جدول المشروعات، وسوف يتم نشره عبر موقع الوزارة وجميع المواقع وكذلك سوف ينشر مطبوعا بالجرائد القومية.
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