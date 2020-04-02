NBN:التعاطي مع آلية العودة اختلف لرفض دول استقدام طواقم طبية لبنانية

أفادت قناة "NBN" بأن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ اقترح اجراء الفحوصات للبنانيين القادمين من الإغتراب فقط في ​مطار بيروت الدولي​ إلا أن ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ رفض هذا الإقتراح. وأكدت مصادر القناة أن ​مجلس الوزراء​ طلب تخفيض الرواتب لنواب حاكم ​مصرف لبنان​ ولجنة الرقابة على ​المصارف​ و​هيئة الأسواق المالية​. إضغط للمزيد

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