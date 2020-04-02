سكرية: لا تزال هناك عملية جهل وقلة مسؤولية حيال فيروس كورونا في لبنان

رأى عضو اللقاء التشاوري النائب ​الوليد سكرية​ في حديث تلفزيوني انه "على ​الدولة​ ان لا تسمح للمديل إيست ان تحتكر أسعار بطاقات السفر للراغبين بالعودة إلى ​لبنان​ في هذه الظروف"، معتبرا ان "رفع ​الاسعار​ يعني القول بشكل غير مباشر للمغترب لا تعود". وأشار إلى ان "وباء ​كورونا​ منتشر بشكل كبير في ​أوروبا​، وإذا ما تم التأكد من هو المصاب بكورونا ومن هو غير مصاب فهناك مشكلة"، سائلا: "من لا تظهر عليه الاصابة، هل سيلتزم بالحجر التام عند وصوله إلى لبنان؟"، قائلا: "لا أعتقد ذلك، لأنه في لبنان لا تزال هناك عملية جهل وقلة مسؤولية حيال هذا الموضوع". واعتبر انه "كل من سيأتي من المغتربين و​الطلاب​ إلى لبنان يجب الحجر عليهم في لبنان حتى لو ثبت الفحص عدم اصابتهم بكورونا في أماكن تخصص لذلك"، لافتا إلى ان "المنتجعات السياحية اليوم الفارغة وعلى الحكومة ان تضع يدها عليها وان تحجر هؤلاء المغتربين فيها، وعلى الحكومة ان يكون قرارها حاسم وان لا تخضع للضغوط".