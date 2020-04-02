نجار التقى وفدا من أعضاء مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة

إجتمع ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​ مع وفد من أعضاء مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة و​البناء​ اللبنانية برئاسة المهندس ​مارون الحلو​.

وعرض النقيب الحلو للوزير لمطالب المقاولين، وأهمها :توقيف عمل مشاريع ​القطاع العام​ والخاص كافةً، حتى تسديد المستحقات من ​الدولة​ وأرباب العمل ورجوع المصارف عن قراراتها التعسفية المتخذة من دون سابق انذار، مطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات. كما تحتفظ النقابة بحقها بدعم المقاولين في كافة المراجعات القضائية حتى يتم تسديد كافة الحقوق العائدة لهم والتعويض عن الضرر اللاحق بهم، رجوع ​جمعية المصارف​ و​البنك المركزي​ عن قرارتهما بإلغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها وعودة العمل الى ما كان الوضع عليه قبل 17 تشرين الأول 2019.

وأبدى نجّار تفهمه لتلك المطالب، مؤكداً أنّ "المستحقات يجري البحث فيها حاليا مع رئيس ​الحكومة​ على أمل الوصول الى حلّ قريب يرضي المقاولين". ووعد أنه سيكلّـف مكتبه إجراء جردة على كل المشاريع وترتيبها حسب الأهمية:

-المشاريع غير القابله للتأجيل.

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-المشاريع القابلة لتأجيل موقت.

-المشاريع القابلة لتأجيل طويل الامد.

ولفت نجار في الختام الى أنه "سيحضّر لاجتماع يُعقد مع رئيس الحكومة ووزيري المالية والداخلية في حضور مجلس إدارة النقابة، للبت في كل المواضيع العالقة".