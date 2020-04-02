قوى الأمن: توقيف مواطن سرق 21 محرك سيارة وقطع أخرى

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت محركات سيارات وبعض القطع الأخرى من ​محلات​ معدّة لتصليح وبيع قطع غيار سيارات في منطقة صور.على الأثر، كثفت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ إجراءاتها، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ا. س. (مواليد عام 1989، لبناني)"، مشيرة الى أنه "بناء عليه، قامت دورية من هذه المفرزة ب​مداهمة​ خاطفة اسفرت عن توقيفه. بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على /6/ سرقات من مناطق: مفرق معركة، ​البرج الشمالي​، المساكن الشعبية، بحيث سرق /21/ محرك ​سيارة​، ناقل سرعة عدد /4/، "كولاس"، وقطع سيارات. وقد أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".

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