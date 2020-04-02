بتوجيه من وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، ضبطت ​مديرية حماية المستهلك​ وبالتعاون مع ​قوى الأمن الداخلي​ - فصيلة عرمون مستودعا في منطقة ​دوحة عرمون​ واقفلته بالشمع الأحمر بإشارة من ​القضاء​ المختص، لقيامهم بتعبئة مواد تعقيم منتهية الصلاحية والتلاعب بصلاحيتها بعد تعبئتها في عبوات مخصصة للبيع، كما تم اخذ عينات وارسالها الى مختبر لتحليلها. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر إقفال مستودع في دوحة عرمون بالشمع الأحمر لقيامه بتعبئة مواد تعقيم منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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